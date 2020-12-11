«Атомстройкомплекс» начал работы по модернизации теплосетей в Чкаловском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Компания «Атомстройкомплекс» начала работы по модернизации тепловых сетей в екатеринбургском микрорайоне Уктус.
Как сообщает пресс-служба застройщика, обновление коммунальной инфраструктуры проводится совместно с «Екатеринбургской теплосетевой компанией».
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Речь идет о сетях, от которых запитаны с десяток многоквартирных домов, а также Уктусский пансионат для престарелых и детей-инвалидов. Реконструируемая магистраль была проложена здесь в 1950-х годах.
В рамках проекта по модернизации сетей компания уже провела подготовительную работу. Специалисты «Атомстройкомплекса», в частности, обследовали жилфонд. В ходе реконструкции сетей будет установлен новый мобильный теплопункт с современным оборудованием. Существующий сегодня объект был возведен в 1960-х годах. К слову, сама магистраль проложена открытым способом, что увеличивает теплопотери и повышает риск аварийности на сетях. Закончить работы по модернизации сети планируется к началу нового отопительного сезона 2021 года.
«Модернизация позволит серьезно сократить теплопотери, повысить энергоэффективность, температура в теплоносителе станет более стабильной. В ходе реконструкции мы перенесем и обновим более 400 метров теплосетей. Все работы проведем без отключения потребителей от тепла», — сказал первый заместитель директора ЗАО «Kорпорация «Атомстройкомплекс» Дмитрий Хватов.
Вдобавок к этому застройщик заменит старую детскую площадку возле дома по ул. Просторная, 71, которая находится в охранной зоне теплосетей в нарушение норм СНиП. Компания построит взамен детский городок в соответствии со всеми требованиями законодательства.
В настоящее время «Атомстройкомплекс» ведет в микрорайоне строительство жилого комплекса «Просторы». К настоящему времени возведено восемь домов с подземными паркингами, магазинами на первых этажах, соседским центром.
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