Средний Урал занял 6-е место среди регионов РФ по степени участия в программе trade-in «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Жители Среднего Урала с начала года сдали на утилизацию в салоны связи «МегаФона» более 1 тыс. ранее использованных телефонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно данным оператора связи, благодаря этому на переработку отправлено около 150 кг пластика, стекла, стали и лития. Отмечается, что наиболее часто жители региона сдают на утилизацию гаджеты Samsung.
Помимо этого, в компании отметили, что свердловчане занимают 6-е место среди регионов РФ по участию в программе «смени старое на новое».
«Trade in привлекает внимание к проблеме электронного мусора. Учит правильно утилизировать устройства, ставшие ненужными. Программа стимулирует людей не хранить дома старые, а покупать более современные смартфоны со скидкой», — отметили в пресс-службе «МегаФона».
Чаще всего приобретают Samsung (более 65% от общего объема продаж в области), у Xiaomi и Apple доля составляет по 12%.
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