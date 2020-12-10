Средний Урал занял 6-е место среди регионов РФ по степени участия в программе trade-in «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. «МегаФон» изучил интерес жителей Свердловской области к покупке смартфонов в ...

В свердловских салонах «МегаФона» в среднем за день приобретается 172 телефона

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2020. Самым популярным гаджетом у жителей Свердловской области этим летом стали «умные» часы. ...

«МегаФон»: Спрос на «умные» часы у свердловчан летом вырос в пять раз

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2019. Свердловская область — лидер в УрФО по приобретению смартфонов со скидкой в зачет ...

По программе trade-in «МегаФона» свердловчане чаще сдают продукцию Apple, а покупают — Samsung

В 2018 году уральцы покупали 4G-смартфоны в салонах «МегаФона» со скоростью один гаджет в три минуты

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. По итогам продаж в собственной рознице компании «МегаФон», в прошедшем году уральцы ...