Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 100 дней. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Уральской палаты недвижимости (УПН).
Объем предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы за последние четыре недели увеличился на 5,4%, до отметки 5,13 тыс. объектов. На рынке также присутствуют 960 комнат и 420 объектов в пригороде.
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УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...19.03.2021 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 100 дней
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...