Минтруд РФ разъяснил порядок работы предприятий с 4 по 7 мая

УрБК, Москва, 26.04.2021. Больше половины работодателей в России не поддержали решение о продлении выходных с 1 по 10 ...

Больше половины российских работодателей высказались против длинных выходных в мае 2021 года

УрБК, Москва, 23.04.2021. Президент РФ Владимир Путин согласился сделать нерабочим период с 1 по 11 мая 2021 года по ...

Президент РФ согласился сделать нерабочим период с 1 по 11 мая

В России более чем в 100 раз выросло число сотрудников на удаленной работе

УрБК, Москва, 24.03.2021. В России количество граждан, работающих в дистанционном формате, за год выросло более чем в ...