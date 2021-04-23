Минтруд РФ разъяснил порядок работы предприятий с 4 по 7 мая

УрБК, Москва, 27.04.2021. Министерство труда РФ разъяснило порядок работы предприятий в период с 4 по 7 мая, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Минтруд сообщил, что российские работодатели должны самостоятельно определить численность сотрудников, которые необходимы им для нормального функционирования организации.
Также ведомство рассказало, что сотрудники компаний, работающие в этот период, смогут рассчитывать на обычную, а не на повышенную зарплату.
«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в п. 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочем периоде на срок с 1 по 10 мая 2021 года.
При этом опрос HeadHunter показал, что больше половины работодателей в России не поддержали решение о продлении выходных.
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