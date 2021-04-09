Средний размер банковского вклада в Челябинской области составляет 142 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.04.2021. Челябинская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по среднему размеру банковского вклада физических лиц, который составило РИА «Новости».
Объем депозитов на душу населения на 1 марта 2021 года в регионе составил 142,2 тыс. руб. (в среднем по стране — 230 тыс. руб.).
За последние 12 месяцев общий объем вкладов на Южном Урале увеличился на 4,8%. Доля валютных вкладов в регионе в настоящее время составляет 11,4%.
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге регионов РФ по среднему размеру ...09.04.2021 Средний размер вкладов в свердловских банках составляет 297 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. На 1 января 2021 года средний размер вклада физического лица (без счетов до 1 тыс. ...25.11.2019 Прирост банковских вкладов физлиц в Челябинской области за три года составил 29,3%
УрБК, Челябинск, 25.11.2019. Прирост банковских вкладов физлиц в Челябинской области за три года составил 29,3%. Об ...29.06.2015 Средний размер банковского вклада в Свердловской области составил 204 тыс. рублей
УрБК, Москва, 29.06.2015. Средний размер банковского вклада физлиц в Свердловской области в первом квартале 205 года ...02.03.2012 Средний размер банковского вклада в России составляет 129,8 тыс. рублей
УрБК, Москва, 02.03.2012. Изменения, наблюдаемые в 2011 году, позволяют сделать вывод о выравнивании скорости роста ...