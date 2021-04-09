Средний размер банковского вклада в Челябинской области составляет 142 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.04.2021. Челябинская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по среднему размеру банковского вклада физических лиц, который составило РИА «Новости».



Объем депозитов на душу населения на 1 марта 2021 года в регионе составил 142,2 тыс. руб. (в среднем по стране — 230 тыс. руб.).



За последние 12 месяцев общий объем вкладов на Южном Урале увеличился на 4,8%. Доля валютных вкладов в регионе в настоящее время составляет 11,4%.