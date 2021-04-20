Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 4,5%

По состоянию на 19 апреля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 82 тыс. 656 за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«В ретроспективе за последнюю неделю фиксируем рост средней цены на 0,3%, за месяц — на 0,9%, с начала года стоимость подросла на 4,5%. Таким образом, снова фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года)», — говорится в исследовании.



По данным УПН, стоимость вторичного жилья в Екатеринбурге продолжает непрерывно обновлять исторические максимумы.