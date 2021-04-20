Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 60 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. По состоянию на 26 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 59 тыс. 791 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 23 апреля число безработных составляло 60 тыс. 606 человек. Таким образом, за последние три дня показатель сократился на 815 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,84%.
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