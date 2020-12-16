Свердловская область заняла 16 место в рейтинге регионов по среднему размеру банковского вклада

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге регионов РФ по среднему размеру банковского вклада физических лиц, который составило РИА «Новости».



Объем депозитов на душу населения на 1 марта 2021 года в регионе составил 195,3 тыс. руб. (в среднем по стране — 230 тыс. руб.).



Первые три места в рейтинге заняли Москва (968 тыс. руб.), Санкт-Петербург (488 тыс. руб.) и Магаданская область (365 тыс. руб.). В «хвосте» — Чечня, Ингушетия (по 12 тыс. руб.) и Дагестан (26 тыс. руб.).