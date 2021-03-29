Количество выданных в I квартале автокредитов на Южном Урале выросло на 5%

УрБК, Челябинск, 26.04.2021. В Челябинской области в I квартале текущего года было выдано 8 тыс. 023 автокредита, что на 5% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (7 тыс. 638 ед.). Об этом говорится в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».
С этим результатом Южный Урал занял 8-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 списка по числу выданных в I квартале этого года автокредитов попали Москва (19,8 тыс. ед.), Московская область (14,9 тыс. ед.), Санкт-Петербург (14,5 тыс. ед.), Республика Татарстан (10,4 тыс. ед.) и Краснодарский край (9,5 тыс. ед.).
В целом по стране по итогам I квартала этого года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 229,4 тыс. ед., что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (223,4 тыс. ед.).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, первые три месяца текущего года были отмечены некоторым ростом выдачи автокредитов. По его словам, достаточно высоким остается и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты. А. Волков считает, что главными причинами этих тенденций стали госпрограммы льготного автокредитования, которые заработали с начала текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили.
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