Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 26.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 32,13 коп., до 74,76 руб., курс евро — на 2,08 коп., до 90,44 руб.