Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 2 коп.

УрБК, Москва, 26.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 32,13 коп., до 74,76 руб., курс евро — на 2,08 коп., до 90,44 руб.
УрБК, Москва, 23.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 апреля 2021 года. Курс долл. ...22.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 40 коп., евро — на 25 коп.
УрБК, Москва, 22.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2021 года. Курс долл. ...16.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 43 коп., евро — на 1 руб. 77 коп.
УрБК, Москва, 16.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 апреля 2021 года. Курс долл. ...14.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 57 коп., евро — на 1 руб. 38 коп.
УрБК, Москва, 14.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 апреля 2021 года. Курс долл. ...08.04.2021 Официальный курс доллара США снизился на 67 коп., евро — на 71 коп.
УрБК, Москва, 08.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2021 года. Курс долл. ...