Что такое ИИС и в чем отличие от банковского вклада?

Индивидуальный инвестиционный счет — сравнительно новый инвестиционный инструмент. Он позволяет распределить и сохранить личные сбережения, при этом есть неплохой шанс приумножить накопления. Это выгоднее обычного банковского вклада, если изучить все плюсы и минусы. ИИС позволяет любому физическому лицу в России выйти на фондовый рынок в роли инвестора.



Рынок ценных бумаг привлекает капитал в коммерческую деятельность. В свою очередь, бизнес возвращает вложенные средства и часть своего дохода в виде дивидендов. Если дохода не было, никакой прибыли от инвестиций не будет, а ценные бумаги, которые вы приобрели, потеряют часть стоимости.







Индивидуальные инвестиционные счета не подлежат обязательному страхованию в Агентстве Страхования Вкладов. В случае отзыва лицензии у вашего управляющего или его банкротства, государство не вернет вам вложенные средства. Ценные бумаги, которые вы уже приобрели, останутся вашими в любом случае.



Индивидуальный инвестиционный счет может быть только один. Если вы открыли новый, предыдущий придется закрыть в течение месяца. В отличие от вклада, которых может быть сколько угодно. Также ограничена сумма, которую можно на счете разместить — не более 1000000 в течение одного года, минимум не установлен. На вкладе в банке можно хранить любую сумму, но нужно учесть, что застраховано всего лишь 1400000 в одном банке.



Инвестиционный счет позволяет вложить в акции, облигации, опционы и валюты, доступные к покупке на российских биржах. Ассортимент ограничен лишь брокером, которого вы выбрали. Разные брокеры выдают различный набор функций. Например, некоторые не предоставляют доступ к Санкт-Петербургской бирже.



Возврат налога на доходы физических лиц



Основной плюс инвестиционного счета возврат налога на доход физических лиц. Есть два варианта налоговых льгот: возврат уплаченного налога из расчета на сумму взноса или вычет из полученного дохода, подлежащего налогообложению.



Самое большое, что вы сможете получить, применив вычет на взнос — 52000 рублей за год (13% от 400000).



Возврат налога оформляют по окончании налогового периода. Собрав документы за год, вы получите вычет, но в случае закрытия счета раньше трех лет, сумму льготы придется вернуть государству. Вы получаете вычет с подоходного налога в сумме доходов, полученных от инвестирования.



Обязательным условием получения вычета является срок с момента открытия счета. То есть ИИС должен просуществовать не менее 3-х лет. Также вы должны платить НДФЛ, в том налоговом периоде, за который планируете получить вычет. Заработная плата, другой доход, облагаемый по ставке 13%.



Чтобы получить возврат налога, подготовьте документы:



— договор на открытие ИИС;

— нотариально заверенные копии платежных документов, подтверждающих перечисление средств на счет;

— налоговая декларация;

— справка о доходах по форме 2 НДФЛ;

— заявление на возврат НДФЛ.



После предоставления всех документов, налоговая примет решение, выплачивать вам возврат или нет. Чаще всего принимается положительное решение, выплата происходит в течение нескольких месяцев.



Тарифы на обслуживание



Не стоит забывать о комиссии за совершение сделок покупки и продажи всех разновидностей ценных бумаг. В разных организациях тарифы разные, но эта информация является общедоступной, обычно она составляет от 0.0354% за сделку до 0.3%. Комиссия за ведение счета и депозитарий от 0 до 400 рублей.



Заключение



Изучив все плюсы и минусы, можно сказать, что ИИС — хорошая альтернатива банковскому вкладу даже для новичков в инвестициях. Если вы хотите поупражняться в новом для себя деле, можно начать с минимальной суммы, а при желании приумножить капитал, доверьте средства управляющей компании, специалист подберет для вас наименее рискованную стратегию.