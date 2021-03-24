Квартир четверть века ждали

Более ста семей из числа обманутых дольщиков в ближайшее время смогут справить новоселье в Академическом районе Екатеринбурга. По соглашению с правительством Свердловской области застройщик района АО «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») предоставил гражданам 104 квартиры в новом доме по адресу пр. Академика Сахарова 29/4.







До конца июня 2021 года заселиться в этот дом смогут обманутые дольщики из Березовского, Верхней Пышмы, Серова, Верхней Салды и Сухого Лога. Всего благодаря сотрудничеству застройщика, областных и городских властей из реестра обманутых дольщиков выбыли 223 свердловчанина.







Торжественное вручение ключей первым 15 новоселам состоялось в пятницу, 23 апреля. На мероприятии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, а также уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.







Как заявил Е. Куйвашев, решение проблемы обманутых дольщиков является приоритетной задачей органов государственной и муниципальной власти. Так, за последние несколько лет в регионе жилье было предоставлено 4 тыс. граждан этой категории. Еще до конца года будут решены проблемы 900 семей из числа обманутых дольщиков.



«Решение проблемы обманутых дольщиков стало возможным благодаря усердному и партнерскому труду администрации Екатеринбурга и главного застройщика района Академический — компании ГК «КОРТРОС». Хочу сказать спасибо руководству этой компании. Мы сработали быстро и оперативно, находили выходы из сложных ситуаций и сегодня радуемся результатам совместных усилий и трудов», — сказал Е. Куйвашев.







Алексей Орлов также отметил пользу для города от социального партнерства администрации Екатеринбурга и ГК «КОРТРОС».



«Академический — это крупнейший строительный проект не только в Екатеринбурге, но и, наверное, во всей Российской Федерации. Уже построено и сдано в эксплуатацию более 2 млн кв. метров жилья, 11 детских садов, пять школ; сегодня в работе еще четыре детских сада и еще одна новая школа. И это не последние социальные объекты. Огромное спасибо ГК «КОРТРОС», руководству Академического за социальное партнерство. Те семьи, которые получат здесь жилье, будут жить в очень уютном, красивом и комфортном районе», — сказал А. Орлов.







Как отметил президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, компания намерена и в дальнейшем оказывать помощь в решении проблем обманутых дольщиков.



«Я рад, что сегодня семья жителей Академического пополнилась. У нас особая в районе атмосфера, я очень рад, что люди, которые очень нуждались в жилье, будут жить здесь. Я вас уверяю, что в Академическом вы будете окружены и заботой, и вниманием. Вы увидите, какая здесь социальная инфраструктура, уникальные школы, уникальные спортивные сооружения. А тем обманутым дольщикам, кто дожидается следующей очереди, хочу сказать, что мы вас не подведем», — произнес В. Голубицкий, поздравляя новоселов.



Большинство из первых жителей 19-этажной новостройки на пр. Сахарова — обманутые дольщики из Первоуральска, все они ждали квартир более 25 лет. На сцену за ключами они выходили вместе с уже повзрослевшими детьми, внуками и внучками.







В частности, четверть века ждала квартиру и жительница Первоуральска Нина Смирнова, которая хотела купить квартиру для дочери, но застройщик обещанное жилье так и не построил.



«Спасибо, что дали нам надежду. С 1995 года мы ее потеряли и какое-то время были даже в отчаянии. Благодаря губернатору Свердловской области, администрации и руководству ГК «КОРТРОС» нам дали возможность получить жилье, в Первоуральске бы мы его точно не дождались», — сказала дочь Нины Смирновой.







При строительстве новых домов и социальных объектов в Академическом районе специалисты применяют только самые современные технологии и материалы, поэтому качество возводимых объектов с каждым годом только улучшается. Также новые технологии, применяемые здесь, делают его одним из самых безопасных в Екатеринбурге.



При этом жилье, возводимое в Академическом районе, рассчитано на массового покупателя и остается одним из самых доступных по стоимости в Екатеринбурге.



Академический возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий российским девелопером АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).



В марте 2021 года глава региона Евгений Куйвашев подписал закон о внесении изменений в Устав Свердловской области. Ранее, 16 марта, на очередном заседании Законодательного собрания региона парламентарии проголосовали за внесение изменений в Устав. Одним из ключевых нововведений стало закрепление Академического района Екатеринбурга на карте Среднего Урала как новой территориальной единицы.