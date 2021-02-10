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За I квартал 2021 года на предприятиях Свердловской области погибли девять человек

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. В Свердловской области за I квартал 2021 года в результате несчастных случаев на производстве погибли девять человек. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал главный техинспектор труда Федерации профсоюзов региона Рэстам Бикметов.

Для сравнения: за тот же период в 2020 году в результате несчастных случаев на производстве погибли десять работников. В целом за I квартал текущего года произошло 53 несчастных случая с тяжелыми последствиями (за тот же период 2020 — 63).

В целом, анализируя итоги 2020 года, Рэстам Бикметов отметил, что в большинстве случаев люди гибнут на предприятиях в сфере обрабатывающего производства (36%), 14% от всех летальных случаев — в строительстве, 12% — в торговле, 7% — в сфере добычи полезных ископаемых.

В структуре всех несчастных случаев самыми частыми являются падение с высоты — 29%; из-за разлетающихся предметов, деталей, машин — 28%; падение, обрушение, обвалы предметов, деталей, машин — 14%.

Причины несчастных случаев на производстве: в 36% случаев — неудовлетворительная организация производства работ, в 25% случаев — прочие причины, в 10% случаев — конструктивные недостатки и недостаточная надежность оборудования.

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