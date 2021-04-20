Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в I квартале автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. В Свердловской области в I квартале текущего года было выдано 8 тыс. 495 автокредитов, что на 8,3% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (7 тыс. 847 ед.). Об этом говорится в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».
С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по числу выданных в I квартале этого года автокредитов расположилась Москва (19,8 тыс. ед.), на втором — Московская область (14,9 тыс. ед.), на третьем — Санкт-Петербург (14,5 тыс. ед.), на четвертом — Республика Татарстан (10,4 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (9,5 тыс. ед.).
При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за указанный период снизилась выдача автокредитов в Кемеровской (минус 36,9%) и Самарской (минус 12%) областях, республиках Башкортостан (минус 9,1%) и Татарстан (минус 6,6%), а также в Оренбургской области (минус 5,1%).
В целом по стране по итогам I квартала этого года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 229,4 тыс. ед., что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (223,4 тыс. ед.).
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