«Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование на центре питания Когалымского энергорайона ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. «Россети ФСК ЕЭС» обновили коммутационное оборудование на центре питания севера Ханты-Мансийского автономного округа. Инвестиции в проект составили порядка 162 млн руб.



Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, на подстанции 220 кВ «Прогресс» мощностью 251 МВА в ХМАО полностью заменен парк выключателей 110-220 кВ.



Сейчас на энергообъекте установлены новые элегазовые выключатели: три аппарата на напряжение 220 кВ и 12-110 кВ.



«В отличие от воздушных и масляных устройств новые элегазовые аналоги просты в обслуживании и надежны в эксплуатации. Срок их службы составляет 30 лет. Они более безопасны и экологичны. Благодаря особым свойствам элегаза, выключатели обеспечивают надежную работу подстанции при резких перепадах температур, характерных местности, приравненной к районам Крайнего Севера», — сообщают в филиале «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.



Высоковольтные выключатели — основное коммутационное оборудование. В случае возникновения короткого замыкания они прерывают ток, предотвращая выход из строя линий электропередачи и подстанционного оборудования.



В результате работ, проведенных на подстанции 220 кВ «Прогресс», повысилась надежность электроснабжения потребителей Когалымского энергорайона ХМАО, в том числе предприятий «Лукойла», уточняет группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.