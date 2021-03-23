Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу купленных в I квартале новых легковых автомобилей

УрБК, Челябинск, 26.04.2021. В Челябинской области в I квартале 2021 года было куплено 9 тыс. 555 новых легковых автомобилей, что на 5,5% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года (10 тыс. 109 ед.). Об этом говорится в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства «Автостат».



С этим результатом Южный Урал занял 9-ю строчку в рейтинге аналитического агентства «Автостат» по динамике покупок новых легковых автомобилей в регионах РФ в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ-5 попали Москва (46,4 тыс. ед.), Московская область (27,2 тыс. ед.), Санкт-Петербург (21,4 тыс. ед.), Республика Татарстан (14,8 тыс. ед.) и Краснодарский край (14,7 тыс. ед.).



Согласно данным «Автостата», наиболее значительно за указанный период сократилось число покупок новых легковых автомобилей в Оренбургской области (минус 16%), Москве (минус 15,3%), Самарской области (минус 14,6%), Республике Башкортостан (минус 12,6%), а также в Свердловской области (минус 11,6%).



В целом по стране объем рынка новых легковых автомобилей в I квартале этого года сократился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 346,5 тыс. ед. (в I квартале 2020 года — 375,6 тыс. ед.).



По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, снижение продаж объясняется продолжающимся дефицитом автомобилей ряда марок и моделей у дилеров. При этом относительно небольшое сокращение объема покупок новых автомобилей связано с реализацией госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»)».