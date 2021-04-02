В Челябинске будут судить двоих работников ЮУЖД за хищение картриджей на сумму более 840 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 26.04.2021. В Советский суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении двоих работников административно-хозяйственного центра Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) за мошенничество в крупном размере.



Как сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, злоумышленники были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий в феврале этого года. Проверка показала, что подозреваемые 1979 и 1985 годов рождения в августе и декабре прошлого года обманным путем похитили картриджи для принтеров.



«Инженеры вывезли со склада 75 тонер-картриджей, сообщив коллегам и руководству, что данная оргтехника требуется им для установки в принтеры. Фактически похищенную технику они продали, а денежные средства потратили на личные нужды», — говорится в сообщении.



Отмечается, что железнодорожному предприятию был причинен ущерб в размере более 840 тыс. руб. Похищенное не было изъято.



В отношении инженеров возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».