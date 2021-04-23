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Сегодня, 12:03

Аналитики УПН прогнозируют кратковременный всплеск спроса на ипотеку

Повышение ключевой ставки приведет к росту числа сделок на вторичном рынке жилья. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».

«Операторы рынка могут рассчитывать на некоторое оживление спроса в ближайшее время. Те покупатели, которые находятся в стадии активного поиска, ускорятся. Совет «успейте взять кредит по низкой ставке» станет основным инструментом продаж и для продавцов квартир, и для продавцов кредитов», — рассказал М. Хорьков.

Напомним, что 23 апреля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.

«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска», — говорилось в сообщении регулятора.

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