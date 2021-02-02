С жителя Среднего Урала взыскали более 1 млн рублей задолженности по налогам

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Судебные приставы взыскали с жителя Свердловской области задолженность по налогам на сумму более 1 млн руб.



Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, житель Сысертского района задолжал ИФНС № 31 по Свердловской области налогов и сборов на общую сумму более 750 тыс. руб. Мужчину уведомляли о возбуждении исполнительных производств, но он уклонялся от погашения задолженности.



В связи с этим должнику временного ограничили выезд страны. Помимо этого, ему запретили совершать регистрационные действия в отношении 11 объектов недвижимого имущества, находящихся в Екатеринбурге и Сысертском районе, и 24 объектов в Челябинской области. Такой же запрет наложили на должника в отношении шести автотранспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности, в том числе четырех автомобилей Mercedes-Benz.



«За неисполнение должником требований исполнительных документов в срок, установленный для добровольного исполнения, в рамках каждого исполнительного производства вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму 55 тыс. 168 руб.», — говорится в сообщении.



В результате мужчина оплатил задолженность в полном объеме. В общей сумме бюджет пополнен более чем на 1,3 млн руб. налогов и сборов, поступивших в ИФНС № 31 по Свердловской области, а также должник оплатил исполнительский сбор в полном объеме — 55 тыс. 168 руб.