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В Свердловской области зарегистрировали более 50 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. На 15 апреля жители Свердловской области подали 50 тыс. 217 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 34 тыс. 117 уже одобрены, по 12 тыс. 663 получены отказы.

Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.

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