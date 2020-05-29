Аэропорт Кольцово после проверки оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение эпидемиологической безопасности

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Свердловская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в екатеринбургском аэропорту Кольцово.



Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в помещениях аэропорта с постоянным пребыванием пассажиров, а также в местах нахождения сотрудников не в полном объеме выполнялись правила, связанные с эпидемиологической безопасностью. В связи с этим в адрес руководства аэропорта вынесли представление.



В итоге аэропорт Кольцово устранил нарушения закона, установив бактерицидные облучатели воздуха в необходимом количестве.



По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Судебный акт вступил в законную силу.