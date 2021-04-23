Рустэм Марданов: Объемы выпуска продукции на уральских предприятиях почти вернулись к допандемийным значениям

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов прокомментировал решение совета директоров ЦБ по ключевой ставке.



По его словам, ужесточение монетарной политики связано с повышенными темпами роста потребительских цен. Так, в марте годовая инфляция в Уральском федеральном округе составила 5,24%. Это лишь немногим выше, чем в феврале (5,17%).



Еще один фактор, который повлиял на повышение ставки, — расширение внутреннего и внешнего спроса.



«Фактор сильного внешнего спроса особенно характерен для Урала, где много компаний, ориентированных на экспорт. В наибольшей степени заметна эта тенденция в металлургии и нефтехимии: крупнейшие уральские производители работают с максимальной загрузкой мощностей. В целом промышленное производство в I квартале текущего года по сравнению с IV кварталом 2020-го с исключением сезонности и календарного эффекта выросло на 0,7%, а объемы выпуска продукции почти вернулись к допандемийным значениям», — цитирует слова Рустэма Марданова пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Напомним, что 23 апреля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.



«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7-5,2%», — говорилось в сообщении регулятора.



Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 июня 2021 года.