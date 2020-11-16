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Стан 2500 горячей прокатки ММК вышел на рекордный показатель производства за 30 лет

УрБК, Магнитогорск, 26.04.2021. По итогам I квартала 2021 года стан 2500 горячей прокатки, расположенный в листопрокатном цехе № 4 Магнитогорского металлургического комбината (ММК), произвел 1 млн 077,7 тыс. т горячего проката. Это максимальный показатель квартального производства для данного агрегата за всю постсоветскую историю.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, последний раз стан 2500 преодолевал отметку в 1 млн т горячего проката за три месяца работы в 2008 году, а полученный в I квартале результат не достигался с 1991 года. Существенное увеличение производственных показателей агрегата, отметившего в декабре прошлого года свое 60-летие, во многом стало возможным благодаря завершенной в 2020 году комплексной реконструкции. Полностью модернизированный стан 2500 горячей прокатки ПАО «ММК» сегодня стоит в ряду самых современных и высокопроизводительных в мире.

«Масштабная реконструкция стана 2500 в ЛПЦ № 4 позволила расширить размерный и марочный сортамент стана. Значительно повысилось качество выпускаемой продукции, а производственная мощность агрегата возросла до 5,2 млн т металлопроката в год. Сегодня это высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого отвечает самым высоким мировым стандартам. Востребованность продукции стана подтверждается планомерным увеличением загрузки его мощностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре прошлого года благодаря реконструкции стана 2500 горячей прокатки ПАО «ММК» было признано лауреатом премии «Главное событие 2020 года в металлургии России».

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