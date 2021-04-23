Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в марте вырос на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2021. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в марте 2021 года составил 237 млрд 724 млн руб., что на 2,1% больше уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.



В январе-марте 2021 года оборот оптовой торговли на Среднем Урале вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.