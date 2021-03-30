Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в I квартале сократился на 17,5%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в марте 2021 года составил 3 млрд 888 млн руб., что на 9,3% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.



В январе-марте 2021 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале сократился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.