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Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в I квартале сократился на 17,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в марте 2021 года составил 3 млрд 888 млн руб., что на 9,3% меньше уровня аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.

В январе-марте 2021 года оборот предприятий общепита на Среднем Урале сократился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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