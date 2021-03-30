Лжетрейдеры похитили около 5 млн рублей у аналитика из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Лжетрейдеры обманным путем похитили у аналитика одной из компаний в Екатеринбурге порядка 5 млн руб., сообщает пресс-группа городского УМВД.



Мужчина обратился в полицию 22 апреля 2021 года. По его словам, он познакомился с девушкой на сайте. Она предложила ему поучаствовать в операциях на финансовых рынках. Получив согласие, ведущий аккаунт девушки перевел аналитика на так называемых трейдеров.



«В итоге сделки, которые выполнял потерпевший по указанию «финансового специалиста», ушли в минус. После чего заявителю сообщили об испорченной им финансовой истории, и для вывода денег с фондовой площадки мужчине якобы необходимо оплатить комиссию и внести залог. Мужчина согласился и внес необходимую сумму на свой крипто-кошелек на сайте биржи», — говорится в сообщении.



Далее один из трейдеров посоветовал аналитику увеличить депозит до 25 тыс. долл. США, а так как последующие сделки закрывались в плюс, у потерпевшего не осталось сомнений в прозрачности финансовых операций.



Через некоторое время потерпевший стал терять деньги. Когда он попытался вывести их с фондовой площадки, ему позвонили неизвестные и сообщили о том, что его деньги зависли в электронной системе, и необходимо внести залог от суммы зависшей транзакции и открыть налоговый счет.



«Для того чтобы обеспечить залог, мужчина заложил свой автомобиль, а также занял у своих знакомых и родственников сотни тысяч рублей и оформил в банке кредит. Полученные деньги мужчина исправно вносил на указанные злоумышленниками счета, однако раз за разом, по словам «консультантов», возникали проблемы с возвратом денег», — отмечается в сообщении.



В настоящее время сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.