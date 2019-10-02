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Вчера, 17:05

В Свердловской области приостановлена работа двух фирм по производству спецодежды

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. В Дегтярске по решению суда на 84 и 98 суток приостановили деятельность двух фирм по производству спецодежды за нарушения при использовании труда иностранных работников. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, при проведении оперативно-профилактического мероприятия в двух швейных цехах, расположенных по улице Советской в Дегтярске, полицейские обнаружили 13 уроженцев одной из азиатских республик. Выяснилось, что их привлекли к работе по профессиям, не указанным в разрешениях на работу.

«В отношении двух работодателей органами внутренних дел составлено 13 протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Санкция данной статьи предусматривает наказание для юридических лиц в виде административного штрафа от 250 тыс. до 800 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток за каждого иностранного гражданина», — сказал В. Горелых.

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