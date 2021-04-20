В Екатеринбурге ограничат движение транспорта в Ленинском, Верх-Исетском и Железнодорожном районах

УРБК, Екатеринбург, 23.04.2021. В Екатеринбурге временно будет ограничено движение транспорта на улицах в Ленинском, Верх-Исетском и Железнодорожном районах города, сообщает пресс-служба горадминистрации.
В частности, для проведения строительных работ с 11 по 31 мая 2021 года будет закрыто движение по улице Советских Женщин, от улицы Шаумяна до переулка Федорова.
В Верх-Исетском районе ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в связи с ремонтом моста с 15 мая по 20 июля 2021 года закроет движение транспорта по нечетной стороне улицы Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова. На время перекрытия движение транспортных средств будет направлено по четной стороне улицы Бебеля.
В Железнодорожном районе ЕМУП «Городской транспорт» закроет движение трамваев, следующих по маршрутам № 7, 10, 12, 13, 24, по улице Технической, от остановки «Таганский ряд» до станции «7 Ключей», в обоих направлениях с 00.00 15 мая до 05.00 17 мая 2021 года.
Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех екатеринбуржцев сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
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