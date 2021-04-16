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Вчера, 16:22

Официальный курс доллара США снизился на 1,3 руб., евро — на 1,6 руб.

УрБК, Москва, 23.04.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 апреля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 1,33 руб., до 75,08 руб., курс евро — на 1,57 руб., до 90,46 руб.

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