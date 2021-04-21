Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 311 человек

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. По состоянию на 23 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 60 тыс. 606 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 22 апреля число безработных составляло 60 тыс. 917 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 311 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,88%.

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