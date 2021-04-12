Президент РФ согласился сделать нерабочим период с 1 по 11 мая

УрБК, Москва, 23.04.2021. Президент РФ Владимир Путин согласился сделать нерабочим период с 1 по 11 мая 2021 года по рекомендации Роспотребнадзора. Как пишет газета «Коммерсантъ», об этом зампредседателю правительства РФ Татьяне Голиковой рассказала главный санитарный врач страны Анна Попова.
«Мы советовались, советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учеными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни были непрерывными», — сказала А. Попова.
Напомним, в 2020 году президент РФ Владимир Путин с 5 апреля объявил период нерабочих дней, который продлился до 12 мая.
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