Поджигатель дома на улице Омской в Екатеринбурге приговорен к пожизненному заключению

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Житель Верхней Пышмы Александр Понкратов приговорен к пожизненному заключению за поджог дома на ул. Омской в Екатеринбурге, где погибли восемь человек. Об этом говорится в сообщении Свердловского облсуда.



Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима. Также областной суд обязал его возместить моральный вред потерпевшим в размере 1 млн 100 тыс. руб.



Напомним, что А. Понкратов обвинялся в двух поджогах. По версии следствия, в полночь 14 марта 2020 года он устроил пожар в доме на ул. Шефской. В результате этого происшествия никто не пострадал. Затем А. Понкратов устроил поджог дома по ул. Омской, жертвами которого стали восемь человек.



В отношении А. Понкратова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167, части 2 статьи 167 «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений», подпунктам «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».



Коллегия присяжных заседателей признала А. Понкратова виновным в поджоге дома на ул. Омской. По второму эпизоду он был оправдан.