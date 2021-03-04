Поджигатель дома на улице Омской в Екатеринбурге приговорен к пожизненному заключению

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Житель Верхней Пышмы Александр Понкратов приговорен к пожизненному заключению за поджог дома на ул. Омской в Екатеринбурге, где погибли восемь человек. Об этом говорится в сообщении Свердловского облсуда.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима. Также областной суд обязал его возместить моральный вред потерпевшим в размере 1 млн 100 тыс. руб.
Напомним, что А. Понкратов обвинялся в двух поджогах. По версии следствия, в полночь 14 марта 2020 года он устроил пожар в доме на ул. Шефской. В результате этого происшествия никто не пострадал. Затем А. Понкратов устроил поджог дома по ул. Омской, жертвами которого стали восемь человек.
В отношении А. Понкратова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167, части 2 статьи 167 «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений», подпунктам «а», «е», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».
Коллегия присяжных заседателей признала А. Понкратова виновным в поджоге дома на ул. Омской. По второму эпизоду он был оправдан.
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