Специалист вуза в Екатеринбурге перевела более 2 млн рублей лжесотруднику банка

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Ведущий специалист одного из уральских вузов перевела 2,1 млн руб. на счета предполагаемому мошеннику, который действовал от имени сотрудников банка.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в полицию обратилась женщина 1957 года рождения. Со слов потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Предполагаемый мошенник убедил пожилую женщину в том, что с ее счета пытаются снять все сбережения.



Мужчина добавил, что для сохранения средств необходимо их обналичить и перевести на «безопасные счета», которые ей продиктуют.



«Женщина согласилась и, следуя указаниям «финансового консультанта», сняла со счета все имеющиеся деньги, через терминал перевела сбережения на неизвестные счета. В итоге общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 2,1 млн руб.», — говорится в сообщении.



По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».