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Ручное земледелие

Ручное земледелиеПочти семь лет назад власти России взяли курс на импортозамещение продуктов питания в связи с введением продовольственных контрсанкций. Аналогичная программа была провозглашена и в Свердловской области. Аграриям в 2014 году пообещали многомиллиардные вливания на обновление техники и расширение посевных площадей. Однако, как показала статистика за последние пять лет, заявленное обновление превратилось в сокращение сельскохозяйственного парка.

Проблемы устаревшей техники в агропромышленном комплексе региона обсуждались и до, и после введения контрсанкций. В свердловском Заксобрании неоднократно подчеркивали, что от наличия необходимого количества машин зависят темпы посевной и уборочной кампаний.

В 2014 году дефицит современной техники имел фатальные последствия для урожая — аграрии сначала не успели вовремя закончить весенние полевые работы (затяжные дожди сократили сроки), а осенью не смогли собрать урожай до первого снега. В 2015 году повторилась та же история.

При этом даже после введения контрсанкций темпы обновления сельскохозяйственного парка оставались небольшими. К примеру, по оценке областного минАПК, в конце 2014 года доля изношенных уборочных комбайнов в регионе составляла 25%. В 2015 году было закуплено 40 кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, что позволило обновить парк лишь на 1,5-2%.

По оценке депутатов свердловского Заксобрания, причина такого медленного обновления парка — низкий уровень финансирования. Из областного бюджета ежегодно на эти цели выделяли по 400 млн руб. вместо необходимого 1 млрд руб. Как следует из статистики Свердловскстата за 2016-2020 годы, темпы обновления сельхозтехники на Среднем Урале так и не удалось нарастить. Скорее даже наоборот.

Согласно статистическим данным, за последние пять лет весь парк сельхозтехники, учтенный Свердловскстатом, уменьшился на 100 единиц, до 2 тыс. 030 единиц. Самые крупные потери наблюдались в парке тракторов. Здесь произошло сокращение на 169 единиц (до 3 тыс. 508), на 174 уменьшилось количество сеялок (до 745), на 76 сократился парк культиваторов (до 728).

Парк комбайнов поредел на 96 единиц. В 2016 году в области всего насчитывалось 1 тыс. 009 комбайнов. Из них зерноуборочных — 616, кормоуборочных — 330, картофелеуборочных — 63. К 2020 году в парках аграриев осталось 913 единиц техники, из которых 555 — зерноуборочных, 308 — кормоуборочных и 50 — картофелеуборочных.

Следует отметить, что, по отзывам самих аграриев, техническая сторона проблемы не ограничивается только изношенными машинами. Из года в год возникают сложности с заменой запчастей на работоспособных тракторах и комбайнах, часть которых закуплена у иностранных производителей. Соответственно, цена на комплектующие к агрегатам сильно зависит от курса рубля (последний раз резкая девальвация наблюдалась в 2020 году).

При этом если взять 2017 год, то в сравнении с 2016 годом количество сельхозтехники на Среднем Урале немного выросло. К примеру, тракторов стало больше на 40 единиц (до 3 тыс. 717), количество косилок увеличилось на 37 единиц (до 639). После этого периода по всем категориям машин пошел спад.

Следует отметить, что одновременно с сокращением парка сельхозтехники в Свердловской области снижались посевные площади, о чем ранее писал УрБК. С учетом всех категорий хозяйств с 2016 по 2020 год в регионе на 16 тыс. га сократились посевные площади зерновых и зернобобовых культур (до 322,7 тыс. га), на 6,9 тыс. га — картофеля и овощей с открытого грунта (до 49,8 тыс. га), на 13,7 тыс. га — кормовых культур (до 415,7 тыс. га).

Понятно, что зона обрабатываемых площадей в первую очередь зависит от наличия техники. На это прежде всего и обращали внимание сами аграрии. Однако в условиях возросшего дефицита областного бюджета (в этом году он прогнозируется на уровне свыше 40 млрд руб.) о возвращении региональных властей к этой проблеме можно забыть.

Впрочем, на объемы сбора урожая ни сокращение техники, ни уменьшение посевных площадей не влияли (до засухи в 2020 году). Так что для аграриев это было скорее плюсом — меньше расходов на посевную и уборочную при сохранении того же результата.

В целом же, как показывает статистика, обещанного в 2014 году рывка в обновлении сельхозтехники и производстве так и не произошло. Это было уже понятно после 2015 года, когда сельхозпроизводители понесли тяжелые потери от последствий непогоды. Первоочередной задачей для участников отрасли в дальнейшие годы было выжить, чем, собственно, они и занимались.

В свою очередь, тема сельскохозяйственного прорыва сменилась борьбой с резкой продовольственной инфляцией путем заморозки цен. Однако такие решения лишь ухудшают положение аграриев. С одной стороны, они по-прежнему работают в условиях нехватки господдержки, с другой — им ограничили развитие по законам рыночной экономики. В таких условиях участникам агропромышленного комплекса остается только сокращать расходы на производстве.

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