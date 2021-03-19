ММК наращивает природоохранные инвестиции

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в 2021 году инвестирует в природоохранную деятельность 9 млрд 344 млн руб. Об этом сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров, выступая на заседании Общественной палаты Магнитогорска.



По его словам, 4 млрд 872 млн руб. будут направлены на строительство и реконструкцию природоохранных объектов по защите атмосферного воздуха; оставшаяся сумма пойдет на строительство и реконструкцию водоохранных объектов и объектов размещения отходов. Данные показатели на треть превышают экологические инвестиции 2020 года, когда комбинат направил на природоохранные цели 7 млрд руб. Столь существенное увеличение связано с возведением природоохранных объектов на строящейся коксовой батарее № 12 и реконструкцией газоочистных установок в электросталеплавильном и кислородно-конвертерном цехах.



Григорий Щуров также рассказал, что еще в 2015 году в ПАО «ММК» была принята новая Стратегия развития компании, предполагающая реализацию стратегической инициативы «Чистый город» по кардинальному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду. Многие предусмотренные этой инициативой мероприятия затем вошли в план федерального проекта «Чистый воздух».



«В рамках реализации экологической стратегии компании в 2015-2020 годы были введены в эксплуатацию такие крупные природоохранные объекты, как новая сероулавливающая установка № 2 в аглоцехе, газоочистная установка двухванного сталеплавильного агрегата № 32 в электросталеплавильном цехе, системы аспирации литейных дворов и подбункерных помещений доменных печей №№ 1, 2, 9, 10; разделительная дамба с водопропускными устройствами, позволившая перейти на замкнутую оборотную систему водоснабжения. Кроме того, необходимо отметить новую аглофабрику № 5, оснащенную самыми современными природоохранными сооружениями: ее ввод в эксплуатацию позволил вывести из работы устаревшую аглофабрику № 4. Общие инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность за этот период составили более 24 млрд руб.», — сообщает управление информации и общественных связей ММК.



Благодаря реализованным мероприятиям валовые выбросы в атмосферу были сокращены на 14 тыс. 850 т в год, в том числе на 8 тыс. 850 т пыли, 5 тыс. 300 т диоксида серы и 700 т окислов азота. Помимо этого, был прекращен сброс промышленных сточных вод в Магнитогорское водохранилище.



Всего же к 2025 году планируется достичь снижения валовых выбросов загрязняющих веществ в два раза по отношению к 2000 году, а удельных выбросов — в три раза. Этому будут способствовать значительные природоохранные инвестиции в ближайшие годы. В их рамках запланировано строительство комплекса новой коксовой батареи № 12, пуск которой позволит вывести из эксплуатации пять старых коксовых батарей и сократить валовые выбросы на 11 тыс. 350 т в год. Кроме того, в коксохимическом производстве будут реконструированы цех улавливания и переработки химических продуктов и биохимическая установка, что на 20% повысит эффективность очистки коксового газа, снизит выбросы в атмосферу углеводородов коксохимического производства в три раза, позволит многократно улучшить очистку сточных вод на биохимической установке.



Помимо этого, будет построена новая доменная печь № 11, которая позволит вывести из работы три старые доменные печи и тем самым сократит валовые выбросы на 6 тыс. 600 т в год; будет проведена реконструкция газоочистных установок сталеплавильного передела с утилизацией конвертерного газа, продолжатся мероприятия по рекультивации нарушенных земель, озеленению Магнитогорска, а также сохранению и повышению биологического разнообразия в Челябинской области. Запланированы мероприятия по пылеподавлению. Немалое внимание будет уделено развитию системы мониторинга атмосферного воздуха, автоматизированному контролю промышленных выбросов, производственному экологическому контролю на границе санитарно-защитной зоны ПАО «ММК».



Напомним, что в марте 2021 года Росгидромет (входит в структуру министерства природных ресурсов и экологии России) сообщил об улучшении качества атмосферного воздуха в Магнитогорске.



Ведомство оценило ситуацию в 12 промышленных городах РФ, включенных в федеральный проект «Чистый воздух». В результате исследования выяснилось, что качество воздуха по итогам прошедшего года улучшилось только в трех городах, среди которых Магнитогорск.



Из материалов Росгидромета следует, что с 2017 года, когда был инициирован данный проект, уральский город последовательно демонстрирует положительную динамику по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.



Так, в 2017 году уровень загрязнения в Магнитогорске оценивался как «очень высокий», в 2018-2019 годах — как «высокий», а по итогам 2020 года характеризуется как «повышенный».



Как объясняют в управлении информации и общественных связей ММК, с точки зрения комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) очень высокий уровень соответствует показателю выше 13 единиц, высокий — от 7 до 13 единиц, повышенный — от 5 до 7 единиц, а низкий — ниже 5 единиц.



«Если в 2017 году показатель КИЗА в Магнитогорске составил 15,2, то на конец 2020 года он снизился в два с половиной раза до уровня 6,1», — сообщают на комбинате.



По словам представителя ММК, последовательное снижение уровня загрязнения воздуха в Магнитогорске достигается в том числе за счет реализации масштабной экологической программы Магнитогорского металлургического комбината.



Среди ключевых целей программы — обновление первого передела, внедрение наилучших доступных технологий и кардинальное снижение экологической нагрузки на окружающую среду. Инвестиции ММК в природоохранные проекты в рамках корпоративной Стратегии-2025 превысят 7 млрд долл. США. При том что в период с 2015 по 2019 год в производственные мощности уже вложено 3,2 млрд долл. США инвестиций экологической направленности.



Последовательно реализуя корпоративную инициативу «Чистый воздух», ММК планирует к 2025 году снизить значение КИЗА в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что соответствует определению «чистый город».



Фото предоставлено пресс-службой ММК