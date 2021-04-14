Средняя цена аренды дач на Южном Урале снизилась до 31 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 23.04.2021. Средняя цена аренды дач в Челябинской области за последний год снизилась на 2,9%, до 31 тыс. 203 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



В среднем по стране аренда дач за 12 месяцев подорожала на 2,5%, до 34 тыс. 025 руб. в месяц.



Самые дорогие дачи находятся в Московской области (61,5 руб. в месяц), Москве (59,7 тыс. руб.) и Приморском крае (53,4 тыс. руб.). Наиболее дешевые — в Карачаево-Черкесии (10,9 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (11,8 тыс. руб.) и Бурятии (13,2 тыс. руб.).