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Доля россиян с избыточной закредитованностью за год выросла на 2,3 процентного пункта

УрБК, Москва, 23.04.2021. По состоянию на 1 апреля текущего года доля граждан с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% (высокая или избыточная закредитованность) составила 14,5% (около 6 млн человек) от общего количества заемщиков, что на 0,2 процентного пункта (п. п.) больше по сравнению с показателем, зафиксированным 1 октября 2020 года (14,3%).

Как говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля заемщиков, отдающих на обслуживание кредитов более половины своего ежемесячного дохода, увеличилась более существенно — на 2,3 п. п. (на 1 апреля 2020 года — 12,2%). Так, в 2020-2021 года основной рост доли наиболее закредитованных заемщиков пришелся на период с апреля по сентябрь 2020 года.

Наибольшая доля заемщиков, имеющих избыточную закредитованность, в апреле этого года была выявлена в Амурской области (24,1%), Республике Северная Осетия — Алания (22,2%), Республике Коми (20,4%), в Красноярском крае (20,1%) и Мурманской области (20,1%).

Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, уровень долговой нагрузки российских заемщиков остается на приемлемом уровне. При этом в последние шесть месяцев доля самых закредитованных заемщиков выросла весьма незначительно. По его словам, стабильность этого показателя в последние полгода последовала за существенной динамикой его роста в предыдущий полугодовой период — время начала пандемии и жестких карантинных ограничений.

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