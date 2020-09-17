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Банк ДОМ.РФ открыл «Атомстройкомплексу» кредитную линию на строительство ЖК «Репин Towers»

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Банк ДОМ.РФ открыл «Атомстройкомплексу» кредитную линию на строительство ЖК «Репин Towers» в Екатеринбурге.

Как говорится в сообщении финансовой организации, размер кредитной линии превысит 1,1 млрд руб.

«Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство 1 дома высотой 29 этажей на 296 квартир в Верх-Исетском районе. Дом строится на возвышенности, и из его окон открывается вид на центр Екатеринбурга, а также Верх-Исетский пруд. Объект возводится в районе с развитой инфраструктурой, вокруг места строительства расположены несколько детских садов, школ и больниц. Дом будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2023 года», — рассказали в пресс-службе банка ДОМ.РФ.

«Проектное финансирование динамично развивается во всех регионах страны. Мы видим, что уже большая часть застройщиков успешно освоили новый инструмент финансирования жилищного строительства. Банк ДОМ.РФ активно расширяет список застройщиков-партнеров, открывает кредитные линии по всей стране. Наш новый партнер, компания «Атомстройкомплекс», представляет собой крупнейший строительный холдинг на Урале, мы положительно оцениваем перспективы развития нашего сотрудничества», — рассказала вице-президент банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф на 23 апреля, более 71% жилья (2 млн 086 тыс. кв. м.) в Свердловской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2 млн 910 тыс. кв. м. жилья.

«Атомстройкомплекс» — крупнейшая строительная компания полного цикла в регионе. В структуру компании входят свой проектный институт, подрядные организации, 12 заводов, которые полностью обеспечивают потребности холдинга кирпичом, бетоном, щебнем, цементом, газоблоками, металлоконструкциями и даже межкомнатными дверями. В совокупности с бесперебойным финансированием от банка ДОМ.РФ это позволяет нам гарантировать покупателям соблюдение сроков строительства и высокое качество жилья», — отметил коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Kузнецов.

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