Почти 2 тонны контрафактных товаров изъяли таможенники из магазинов брендовой одежды в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 23.04.2021. Челябинские таможенники совместно с сотрудниками территориальных отделов полиции выявили в магазинах Южного Урала 1 тыс. 300 единиц контрафактных товаров на сумму 2,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).
Таможенники проверили крупные торговые точки по продаже брендовой одежды в Челябинске, Аше, Озерске, Миассе, Снежинске, Варне. Контрольные мероприятия прошли в магазинах, реализующих товары производства Adidas, Nike, CK, Chanel, LV, Columbia, Fila, Kappa, Under Armour, Puma.
«В результате совместных мероприятий отделами полиции городов Аши и Миасса возбуждено 3 уголовных дела по статье 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», — комментирует пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков.
Выявленные контрафактные товары изъяты из оборота, уточняют в УТУ.
Как сообщал УрБК, в декабре 2020 года в Челябинской области при проведении рейдов таможни было выявлено и изъято более 1 тыс. единиц контрафактной одежды, обуви и других товаров. Тогда проверки прошли на пяти объектах торговли в Челябинске (промтоварные магазины и рынки) и на двух объектах в селе Варна.
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