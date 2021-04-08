Екатеринбург получит 600 млн рублей на реконструкцию развязки у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Екатеринбург и Нижний Тагил получат 1,2 млрд руб. в виде субсидий на ремонт и реконструкцию дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, эти средства регион получил из федерального бюджета по просьбе губернатора Евгения Куйвашева.
600 млн руб. будет направлено на строительство транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Еще 600 млн руб. — на реконструкцию путепровода по ул. Циолковского в Нижнем Тагиле.
Напомним, что в апреле администрация Екатеринбурга объявила новый конкурс на реконструкцию транспортной развязки у концерна «Калина». Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.
Как отмечали городские власти, обновленная развязка на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом обеспечит непрерывность движения автотранспорта над пересекаемыми коммуникациями и во многом увеличит пропускную способность путепровода. Строительство нового объекта должно завершиться в 2024 году.
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Администрация Екатеринбурга объявила новый конкурс на реконструкцию транспортной ...01.04.2021 Администрация Екатеринбурга объявит новый конкурс на реконструкцию развязки у концерна «Калина»
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Администрации Екатеринбурга необходимо скорректировать пакет документации для ...02.12.2011 Суд счел претензии ФАС РФ к аукциону по строительству развязки у здания концерна «Калина» в Екатеринбурге несостоятельными
УрБК, Москва, 02.12.2011. Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу Федеральной антимонопольной службы РФ ...16.12.2010 В ближайшие годы на реконструкцию и строительство дорог в Екатеринбурге планируется потратить более 11 млрд. рублей
В 2011–2013 годах на реконструкцию и строительство улично-дорожной сети Екатеринбурга будет потрачено 11,18 млрд. ...16.12.2010 В 2011–2013 годах на реконструкцию и строительство улично-дорожной сети Екатеринбурга будет потрачено 11,18 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2010. В 2011–2013 годах на реконструкцию и строительство улично-дорожной сети Екатеринбурга ...