Екатеринбург получит 600 млн рублей на реконструкцию развязки у концерна «Калина»

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Екатеринбург и Нижний Тагил получат 1,2 млрд руб. в виде субсидий на ремонт и реконструкцию дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, эти средства регион получил из федерального бюджета по просьбе губернатора Евгения Куйвашева.



600 млн руб. будет направлено на строительство транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Еще 600 млн руб. — на реконструкцию путепровода по ул. Циолковского в Нижнем Тагиле.



Напомним, что в апреле администрация Екатеринбурга объявила новый конкурс на реконструкцию транспортной развязки у концерна «Калина». Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.



Как отмечали городские власти, обновленная развязка на пересечении скоростного кольца по пер. Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом обеспечит непрерывность движения автотранспорта над пересекаемыми коммуникациями и во многом увеличит пропускную способность путепровода. Строительство нового объекта должно завершиться в 2024 году.