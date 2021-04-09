Доходы бюджета Екатеринбурга по итогам 2020 года превысили прогнозные показатели

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Доходная часть бюджета Екатеринбурга по итогам 2020 года была исполнена на 102,1% от прогнозных значений.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, об этом на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы сказала глава департамента финансов Анна Турунцева. По ее словам, в прошлом году в бюджет поступило 53 млрд 136 млн руб. Объем расходов за 2020 год составил 52,6 млрд руб.
Большая часть средств городской казны была направлена на социальную сферу (70% от всего объема расходов). К этому в том числе относится финансирование учреждений социальной сферы, строительство и капитальный ремонт соцобъектов остается приоритетным направлением деятельности городских властей.
«По итогам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Екатеринбурге введено в эксплуатацию здание школы на 1200 мест в квартале 26 планировочного района Академический, здание школы на улице Чемпионов в жилом районе Солнечный, выполнено благоустройство парка «Зеленая Роща» и первый этап благоустройства парка имени XXII Партсъезда, благоустройство 34 дворовых территорий многоквартирных домов», — отметила Анна Турунцева.
Члены постоянной комиссии по бюджету и экономической политике ЕГД единогласно приняли решение вынести проект решения об утверждении отчета об исполнение бюджета уральской столицы за 2020 год на очередное заседание Екатеринбургской городской думы.
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Вчера, 8 апреля, в Екатеринбурге прошли публичные слушания по проекту решения гордумы ...04.12.2020 Гордума рассмотрит проект бюджета Екатеринбурга в первом чтении 8 декабря
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2020. Проект бюджета Екатеринбурга на 2021 год и плановые периоды 2022 и 2023 годов в ...27.11.2020 Участники публичных слушаний в Екатеринбурге одобрили бюджет города на 2021 год
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В Екатеринбурге 26 ноября 2020 года прошли публичные слушания по бюджету города на 2021 ...04.06.2020 Комиссия гордумы по бюджету и экономической политике согласовала корректировку бюджета Екатеринбурга на 2020 год
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2020. Профильные комиссии гордумы Екатеринбурга одобрили поправки в бюджет Екатеринбурга на ...20.03.2020 По итогам 2019 года объем поступлений в бюджет Екатеринбурга составил 49 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внес на рассмотрение депутатов гордумы отчет ...