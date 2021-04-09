Доходы бюджета Екатеринбурга по итогам 2020 года превысили прогнозные показатели

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Доходная часть бюджета Екатеринбурга по итогам 2020 года была исполнена на 102,1% от прогнозных значений.



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, об этом на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы сказала глава департамента финансов Анна Турунцева. По ее словам, в прошлом году в бюджет поступило 53 млрд 136 млн руб. Объем расходов за 2020 год составил 52,6 млрд руб.



Большая часть средств городской казны была направлена на социальную сферу (70% от всего объема расходов). К этому в том числе относится финансирование учреждений социальной сферы, строительство и капитальный ремонт соцобъектов остается приоритетным направлением деятельности городских властей.



«По итогам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Екатеринбурге введено в эксплуатацию здание школы на 1200 мест в квартале 26 планировочного района Академический, здание школы на улице Чемпионов в жилом районе Солнечный, выполнено благоустройство парка «Зеленая Роща» и первый этап благоустройства парка имени XXII Партсъезда, благоустройство 34 дворовых территорий многоквартирных домов», — отметила Анна Турунцева.



Члены постоянной комиссии по бюджету и экономической политике ЕГД единогласно приняли решение вынести проект решения об утверждении отчета об исполнение бюджета уральской столицы за 2020 год на очередное заседание Екатеринбургской городской думы.