Аренда дач в Свердловской области за год подорожала на 1,9%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Средняя цена аренды дач в Свердловской области за последний год выросла на 1,9%, до 44 тыс. 753 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



В среднем по стране аренда дач за 12 месяцев подорожала на 2,5%, до 34 тыс. 025 руб. в месяц.



«В прошлом году остро стоял вопрос самоизоляции, люди стремились вырваться из квартир на природу. В этом сезоне этого фактора нет, но путешествия за границу по-прежнему ограничены, так что вопрос аренды дач весьма актуален», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.