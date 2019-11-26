УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:12

С начала года судебные приставы запретили выезжать за границу 160 тыс. свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. С начала этого года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 160 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы РФ, что на 44 тыс. больше, чем в прошлом году. Общий долг составляет более 28 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, больше всего долгов накопили свердловчане, имеющие задолженности по кредитам (52 тыс. человек, общая сумма долгов — 12 млрд руб.). На втором месте находятся плательщики алиментов — в отношении них вынесено 12 тыс. постановлений на общую сумму 2 млрд руб. Долги по штрафам, включая ГИБДД, на сумму 608 млн руб. накопили 7,3 тыс. свердловчан. Самая меньшая совокупная задолженность у жителей Среднего Урала — по налогам (5,2 тыс. постановлений, 287 млн руб.).

В ведомстве напоминают, что сегодня, 23 апреля, в ГУ ФССП по Свердловской области пройдет горячая телефонная линия. Граждане могут позвонить по многоканальному номеру телефона +7 (343) 362 28 08 и задать интересующий их вопрос. Помимо этого, будут работать мобильные офисы в здании железнодорожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» с 11.00 до 13.00 и в здании аэропорта Кольцово с 12.00 до 14.00.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.11.2019 Более 190 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 190 ...

16.07.2019 Более 110 тыс. жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. В Свердловской области с начала 2019 года судебные приставы вынесли более 110 тыс. ...

19.07.2018 Более 70 тысяч жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу из-за долгов

С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено 71 тыс. 440 постановлений о временном ...

18.04.2018 С начала 2018 года более 32 тыс. свердловчан ограничили в праве выезда за границу

С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 32 тыс. постановлений о временном ...

18.04.2018 С начала 2018 года более 32 тыс. свердловчан ограничили в праве выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 32 ...

Популярные новости
01.04.2021С 1 апреля единая минимальная цена на сигареты в России не может быть меньше 107 рублей24.03.2021Освобождение «Бажовской»24.03.2021Лидеры строительного рынка Свердловской области26.03.2021Туроператоры ждут открытия границ25.03.2021ТРК «КомсоМОЛЛ» продают за 1,44 млрд рублей
Архив новостей
Апрель 2021 (556)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18