С начала года судебные приставы запретили выезжать за границу 160 тыс. свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. С начала этого года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 160 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы РФ, что на 44 тыс. больше, чем в прошлом году. Общий долг составляет более 28 млрд руб. Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, больше всего долгов накопили свердловчане, имеющие задолженности по кредитам (52 тыс. человек, общая сумма долгов — 12 млрд руб.). На втором месте находятся плательщики алиментов — в отношении них вынесено 12 тыс. постановлений на общую сумму 2 млрд руб. Долги по штрафам, включая ГИБДД, на сумму 608 млн руб. накопили 7,3 тыс. свердловчан. Самая меньшая совокупная задолженность у жителей Среднего Урала — по налогам (5,2 тыс. постановлений, 287 млн руб.). В ведомстве напоминают, что сегодня, 23 апреля, в ГУ ФССП по Свердловской области пройдет горячая телефонная линия. Граждане могут позвонить по многоканальному номеру телефона +7 (343) 362 28 08 и задать интересующий их вопрос. Помимо этого, будут работать мобильные офисы в здании железнодорожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» с 11.00 до 13.00 и в здании аэропорта Кольцово с 12.00 до 14.00.

Материалы по теме

Более 190 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 190 ...

Более 110 тыс. жителей Свердловской области ограничены в праве выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2019. В Свердловской области с начала 2019 года судебные приставы вынесли более 110 тыс. ...

Более 70 тысяч жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу из-за долгов

С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено 71 тыс. 440 постановлений о временном ...

С начала 2018 года более 32 тыс. свердловчан ограничили в праве выезда за границу

С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 32 тыс. постановлений о временном ...

С начала 2018 года более 32 тыс. свердловчан ограничили в праве выезда за границу

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2018. С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 32 ...