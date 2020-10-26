Горняки шахты «Алардинская» добыли первую в 2021 году миллионную тонну угля

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Горняки шахты «Алардинская» первыми в Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) выдали на-гора 1 млн т угля с начала года.
Как сообщает управление по связям с общественностью РУК, миллионную тонну поднял участок № 1 (начальник Валерий Кузнецов, бригадир Алексей Комраков, механик Виктор Володин).
Высоких производственных показателей удалось достичь благодаря слаженной работе всех подразделений предприятия и использованию современного оборудования. Шахтеры добывают уголь с помощью нового механизированного комплекса, приобретенного в 2020 году.
С производственным достижением бригаду Алексея Комракова поздравили руководители компании. Горняки передали символический камень угля с надписью «1 000 000» генеральному директору РУК Андрею Давыдову.
«Отличный старт сильного, сплоченного коллектива «Алардинской». Так держать! Спасибо вам за труд, твердость, уверенность в успехе и самоотверженность», — поблагодарил шахтеров А. Давыдов.
Первый в этом году миллион добыт из лавы 6-1-22, запасы которой уже отработаны. Сейчас завершается подготовка нового добычного участка — лавы 6-1-23 длиною 340 м, которая будет одной из самых протяженных в РУК.
При подготовке новых очистных забоев, а также в ходе угледобычи на шахте «Алардинская» уделяется много внимания безопасности работников, уточняет управление по связям с общественностью РУК.
«Выработки проветриваются с помощью вентиляторной установки немецкого производства. Многофункциональная электронная система измеряет основные параметры: метан, кислород, оксид углерода, водород, окись углерода. Для предупреждения газодинамических явлений применяются портативные приборы оценки напряженно-деформированного состояния массива и прогноза удароопасности горных пород, работает система сейсмомониторинга. Все подготовительные забои оснащены камерами видеонаблюдения. Проходческие комбайны отключаются при попадании работника в опасную зону. Внедрена система контроля местоположения персонала с функцией общешахтного аварийного оповещения. Для дегазации угольных пластов используются станки направленного бурения и система газопроводов с наземными вакуум-насосными станциями», — рассказали в компании.
Шахта «Алардинская» единственная в РУК добывает коксующийся уголь ценной марки КС. Основные потребители — металлургические предприятия ЕВРАЗа, часть угля отгружается сторонним коксохимическим и металлургическим комбинатам.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Горняки шахты «Есаульская» и очистной коллектив шахты «Алардинская» Распадской угольной ...23.06.2020 На шахте «Алардинская» ЕВРАЗа с начала года добыли 1 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2020. На шахте «Алардинская» Распадской угольной компании (управляет угольными активами ...14.09.2018 Горняки шахты «Алардинской» ЕВРАЗа добыли 2 млн тонн угля из одного забоя с начала года
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2018. Шахта «Алардинская» первой среди предприятий Распадской угольной компании в этом году ...08.06.2018 Три бригады ЕВРАЗа с начала года добыли по 1 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. Бригады Альберта Ямалиева шахты «Алардинская» и Олега Москаленко шахты «Усковская» с ...08.06.2017 Бригада шахты «Алардинская» ЕВРАЗа с начала года добыла 1 млн тонн угля
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2017. Бригада Альберта Ямалиева с добычного участка № 1 шахты «Алардинская» с начала 2017 ...