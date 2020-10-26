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Горняки шахты «Алардинская» добыли первую в 2021 году миллионную тонну угля

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Горняки шахты «Алардинская» первыми в Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) выдали на-гора 1 млн т угля с начала года.

Как сообщает управление по связям с общественностью РУК, миллионную тонну поднял участок № 1 (начальник Валерий Кузнецов, бригадир Алексей Комраков, механик Виктор Володин).

Горняки шахты «Алардинская» добыли первую в 2021 году миллионную тонну угля

Высоких производственных показателей удалось достичь благодаря слаженной работе всех подразделений предприятия и использованию современного оборудования. Шахтеры добывают уголь с помощью нового механизированного комплекса, приобретенного в 2020 году.

С производственным достижением бригаду Алексея Комракова поздравили руководители компании. Горняки передали символический камень угля с надписью «1 000 000» генеральному директору РУК Андрею Давыдову.

«Отличный старт сильного, сплоченного коллектива «Алардинской». Так держать! Спасибо вам за труд, твердость, уверенность в успехе и самоотверженность», — поблагодарил шахтеров А. Давыдов.

Горняки шахты «Алардинская» добыли первую в 2021 году миллионную тонну угля

Первый в этом году миллион добыт из лавы 6-1-22, запасы которой уже отработаны. Сейчас завершается подготовка нового добычного участка — лавы 6-1-23 длиною 340 м, которая будет одной из самых протяженных в РУК.

При подготовке новых очистных забоев, а также в ходе угледобычи на шахте «Алардинская» уделяется много внимания безопасности работников, уточняет управление по связям с общественностью РУК.

«Выработки проветриваются с помощью вентиляторной установки немецкого производства. Многофункциональная электронная система измеряет основные параметры: метан, кислород, оксид углерода, водород, окись углерода. Для предупреждения газодинамических явлений применяются портативные приборы оценки напряженно-деформированного состояния массива и прогноза удароопасности горных пород, работает система сейсмомониторинга. Все подготовительные забои оснащены камерами видеонаблюдения. Проходческие комбайны отключаются при попадании работника в опасную зону. Внедрена система контроля местоположения персонала с функцией общешахтного аварийного оповещения. Для дегазации угольных пластов используются станки направленного бурения и система газопроводов с наземными вакуум-насосными станциями», — рассказали в компании.

Шахта «Алардинская» единственная в РУК добывает коксующийся уголь ценной марки КС. Основные потребители — металлургические предприятия ЕВРАЗа, часть угля отгружается сторонним коксохимическим и металлургическим комбинатам.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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