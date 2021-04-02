Уральские таможенники пресекли попытку пересылки в Китай 75 ограненных камней под видом бижутерии

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку пересылки в Китай 75 ограненных камней под видом бижутерии.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, контрабанду пытались переправить с помощью международного сервиса экспресс-доставки почтового оператора РФ.



«При декларировании отправитель указал, что пересылает 26 граммов бижутерии стоимостью 99 долл. США. Товар был направлен на экспертизу. Согласно заключению геммологов, все камни являются природными гранатами — демантоидами. Стоимость камней, по оценке экспертов, превышает 3,2 млн руб.», — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. Правонарушителю грозит штраф до 1 млн руб., а также лишение свободы на срок до 7 лет.



Ранее стало известно, что таможенный пост аэропорта Кольцово (почтовый) в 2020 году возбудил 215 дел об административных правонарушениях.



«В основном это дела, связанные с несоблюдением действующих запретов и ограничений. Это статья 16.3 КоАП. Чаще всего предметами таких нарушений являются рыболовные сети с запрещенными характеристиками, средства негласного получения информации, лекарственные средства, относящиеся к категории психотропных и сильно действующих веществ, а также холодное оружие (как правило, кастеты)», — рассказал заместитель начальника отдела организации административных расследований Уральского таможенного управления Денис Аистов.