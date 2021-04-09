Moody's прогнозирует снижение качества ипотечных заемщиков в России

УрБК, Москва, 22.04.2021. Moody's прогнозирует снижение качества ипотечных заемщиков в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование рейтингового агентства.



«Если цены на недвижимость будут расти и дальше, а реальные доходы населения останутся низкими, долговая нагрузка заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится. Высокий спрос на недвижимость и сокращение доли кредитоспособных заемщиков могут подтолкнуть банки к смягчению стандартов андеррайтинга и снижению требований к первоначальному взносу по ипотеке, что увеличит их подверженность риску внезапного падения цен на недвижимость», — заявила младший вице-президент — аналитик Moody's Мария Малюкова.



Напомним, что в 2020 году в Свердловской области выдали более 60 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 137 млрд руб., что на 38% больше по количеству и на 52% по объему по сравнению с 2019 годом.



Ключевой драйвер спроса на рынке новостроек — программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%, которая стартовала по поручению президента РФ Владимира Путина. Она заработала в апреле прошлого года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце прошлого года российские власти продлили срок ее действия до 1 июля 2021 года. С момента запуска программы ее условия неоднократно корректировались. Так, в конце июня президент РФ Владимир Путин предложил увеличить максимальный порог кредита для российских регионов с 3 до 6 млн руб. В начале августа глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 20 до 15%.