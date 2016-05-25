Оборонные предприятия Свердловской области остались без деталей для госзаказа из-за санкций

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области остались без радиоэлементов из-за санкций со стороны стран Запада.



Как пишет газета «Коммерсантъ», об этом сообщил президент регионального Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Николай Клейн.



По его словам, из-за отсутствия деталей некоторые предприятия не смогли выполнить гособоронзаказ.



«Была недополучена элементная база — по ряду направлений прекратились поставки радиоэлементов. Для того чтобы создать их производство на территории России, потребуется время. Определенные подвижки уже есть», — сказал Н. Клейн.



Он добавил, что по сорванным заказам сроки выпуска продукции перенесены на более позднее время.