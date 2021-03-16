57% екатеринбуржцев не имеют возможности копить деньги

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. 57% жителей Екатеринбурга не имеют возможности откладывать деньги. Об этом говорится в исследовании сервиса Зарплата.ру. У 47% респондентов хватает средств только на еду и оплату жилья. 32% екатеринбуржцев связаны кредитами, 11% не имеют постоянной работы. Напомним, что реальные доходы жителей Свердловской области в 2020 году сократились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом (данные Росстата). Это худшая динамика среди всех российских регионов.

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