Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 2,89%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. По состоянию на 22 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 60 тыс. 917 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 21 апреля число безработных составляло 61 тыс. 442 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 525 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,89%.