Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 2,89%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. По состоянию на 22 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 60 тыс. 917 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 21 апреля число безработных составляло 61 тыс. 442 человека. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 525 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 2,89%.
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УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. По состоянию на 20 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 62 тыс. ...15.04.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 3,09%
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УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. По состоянию на 9 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 67 тыс. 316 ...05.04.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 3,26%
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